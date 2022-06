Ultim’ora dalla Francia, una big europea pronta a soffiare Renato Sanches al Milan!

C’è un’ultim’ora lanciata in Francia dal quotidiano le10sport: il Paris Saint-Germain, dopo avere chiuso l’acquisto di Vitinha dal Porto per 40 milioni euro, starebbe pensando di effettuare un’offerta per Renato Sanches come altro rinforzo a centrocampo.

Luis Campos, direttore sportivo dei parigini, conosce bene il portoghese dai tempi del Lille e vorrebbe che lo seguisse anche in questa sua nuova avventura. Nelle scorse ore sono avvenuti dei contatti con gli agenti dell’ex Bayern Monaco per esplicitare il proprio interesse.

Dal canto suo il Milan resta fiducioso di poter chiudere la trattativa, anche se il Lille, dopo Botman, potrebbe avviare una vera e propria asta di mercato. Con i rossoneri c’è ancora una piccola distanza tra domanda e offerta da colmare, i prossimi giorni saranno cruciali per l’esito dell’affare.

Renato Sanches

La situazione di stallo legata al rinnovo ancora non ufficializzato di Maldini e Massara sta facendo rallentare anche il mercato del Diavolo. Serve accelerare su questo fronte evitando così di dover incorrere a spiacevoli sorprese di mercato.