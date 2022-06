Ultim’ora Milan, arriva la notizia su Renato Sanches che gela i rossoneri!

Brutte notizie in casa Milan. Dopo aver inseguito per tanto tempo Renato Sanches, i rossoneri devono arrendersi alla volontà del calciatore.

Il portoghese, infatti, stando anche a quanto riportato dall’esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio, sul proprio profilo Twitter, avrebbe scelto il Paris Saint Germain.

Getty Images, Renato Sanches

La dirigenza rossonera ci aveva puntato, era il sostituto perfetto in caso di addio di Franck Kessiè, ma anche con la permanenza dell’ivoriano, Renato Sanches avrebbe trovato spazionel modulo di mister Pioli, grazie alla sua duttilità nella zona nevralgica del campo.

Adesso, i rossoneri saranno costretti a virare su altri obiettivi in centrocampo, con l’amaro in bocca, però, visto che il portoghese avrebbe accontentato chiunque, dalla dirigenza, passando per il mister, fino ai tifosi.

Paris Saint Germain scatenato sul mercato, quindi, e non ha intenzione di fermarsi. Dopo lo sgarro al Milan, potrebbe rendere infelici anche i cugini dei rossoneri, l’Inter, dato che il pressing su Milan Skriniar non si placa.