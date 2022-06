Ultim’ora, svolta Renato Sanches: l’ha annunciato il Presidente del Lille!

Clamoroso dalla Francia: il Milan non solo è ancora in pista per Renato Sanches, ma è anche uno dei principali indiziati ad ingaggiare il centrocampista portoghese.

Durante una conferenza stampa, il Presidente del Lille, Olivier Letang, ha rivelato che il PSG fino ad adesso non è mai entrato in corsa per l’acquisto di Renato Sanches. Il dirigente ha anche detto che da parte loro non è nemmeno arrivata un’offerta concreta.

Sanches Milan PSG

Questa è una notizia clamorosa. Fino a qualche giorno fa il presunto affondo da parte del PSG sembrava avesse condizionato e non poco la volontà del calciatore, promesso sposo del club parigino.

Dopo queste parole invece le carte sono totalmente rimescolate. Il Milan rientra alla grande in corsa per il portoghese, principale obiettivo per il centrocampo.

Prima di muovere nuove offerte però bisognerà attendere i rinnovi di Maldini e Massara: i due dirigenti al momento infatti non hanno ancora messo la firma sul nuovo contratto e ciò sta rallentando non poco le operazioni in entrata.