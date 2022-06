Zaniolo, meeting a pranzo tra Massara e Tiago Pinto: l’esito dell’incontro

Nicolò Zaniolo resta uno dei nomi più caldi per il calciomercato rossonero. Il suo futuro è incerto e il Milan sta muovendo i primi passi per capire la fattibilità dell’operazione.

Come riferito da Daniele Longo, oggi a pranzo c’è stato un incontro tra Massara e Tiago Pinto, DS della Roma: temi dell’incontro sono stati Florenzi, il cui riscatto è in via di definizione, Zaniolo e Veretout.

Secondo Nicolò Schira, Zaniolo vorrebbe continuare la sua avventura in giallorosso, ma lo stipendio richiesto al club sembra essere al momento fuori dai canoni imposti dalla società.

Allo stesso tempo però la Roma non ha intenzione ci cederlo per meno di 50-60 milioni, cifra reputata fuori portata dal Milan. Maldini e Massara sperano di poter abbassare la richiesta tramite l’utilizzo di qualche contropartita.

Per Veretout invece l’interesse è concreto e le complicazioni legate all’affare Renato Sanches tengono viva questa pista più che mai. Il centrocampista è in uscita dalla Roma e la richiesta dovrebbe essere intorno ai 15 milioni.