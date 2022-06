Chiedono del Milan: l’agente di Zaniolo lo ha svelato in diretta

Nella giornata dell’ufficialità del passaggio del Milan nelle mani di RedBird, impazzano le voci su un possibile interesse del club rossonero per Nicolò Zaniolo.

Maldini e Massara sono alla ricerca di un trequartista e di un esterno destro di qualità in vista della prossima stagione, e vedrebbero nel giovane italiano il profilo giusto per la squadra di Pioli, in grado di portare qualità, fisicità e gol al reparto offensivo rossonero. Non è un caso che, nonostante le difficoltà in campionato dal punto di vista realizzativo, sia stato proprio lui a decidere la finale di Conference League.

Secondo la Gazzetta dello Sport, ci sarebbe stato anche una prima offerta da parte del Milan, che avrebbe messo sul piatto 25 milioni più il cartellino di Saelemaekers, ma la Roma avrebbe declinato.

L’agente di Zaniolo, Claudio Vigorelli, intervenuto in diretta ai microfoni di Sportitalia, ha commentato così la situazione:

“L’interesse del Milan per Zaniolo? Sarebbe una bella notizia, ma al momento non mi ha contattato nessuno“.