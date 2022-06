Zaniolo-Milan: altro che Saelemaekers, spunta una nuova contropartita nell’affare

Nonostante il campionato sia terminato da poco più di una settimana, la dirigenza rossonera si è subito messa al lavoro per portare alla corte di Stefano Pioli i rinforzi necessari per proseguire il percorso di crescita anche nella prossima stagione.

Tra i nomi più accostati al Milan nelle ultime ore c’è, senza dubbio, anche quello di Nicolò Zaniolo. Il trequartista italiano, autore del gol decisivo per la conquista della Conference League da parte della Roma contro il Feyenoord, ha attirato le attenzioni di Paolo Maldini e Frederic Massara.

Secondo alcune indiscrezioni, i giallorossi, disposti a cedere il calciatore per non meno di 40 milioni, avrebbero già rifiutato una prima proposta da 25 milioni di euro più il cartellino di Alexis Saelemaekers, giocatore poco gradito da Josè Mourinho.

Come riportato da Il Messaggero, però, i rossoneri non si sarebbero arresi, anzi, avrebbero intenzione di avanzare una nuova offerta inserendo come contropartita Ante Rebic. L’esterno croato ha deluso le aspettative di inizio stagione del club di via Aldo Rossi, ma potrebbe essere un calciatore ideale per il gioco dello Special One e potrebbe risultare la pedina giusta per sbloccare la trattativa.