Ziyech al Milan: c’è la notizia in diretta!

Torna di moda in casa Milan il nome di Hakim Ziyech. Il calciatore del Chelsea, stando a quanto dichiarato da Gianluca Di Marzio, durante la trasmissione Calciomercato – L’originale, in onda su Sky Sport 24, potrebbe rientrare nei piani dei rossoneri per la prossima stagione.

Di seguito le parole dell’esperto di mercato:

“Asse Premier-Italia, Chelsea-Serie A. Filo diretto con due squadre italiane: il Milan e la Juve. Il Milan è tornato su un vecchio pallino: Ziyech. Le proprietà americane sono in ottimi rapporti e il giocatore è disposto a trasferirsi ma bisogna trovare una quadra (formula e cifre). L’interessamento è concreto“.

Ziyech Milan calciomercato

In un mercato così bloccato come quello del Milan, la speranza di poter abbracciare un talento come quello del centrocampista offensivo marocchino, rappresenterebbe un colpo importante per alimentare ulteriormente l’entusiasmo della piazza.

Per il calciatore, inoltre, si tratterebbe di un’opportunità ghiotta di mostrare nuovamente il proprio valore, dopo un’ultima annata non esaltante. Milano potrebbe rappresentare un trampolino per rilanciarsi al top del calcio europeo, così come ai tempi dell’Ajax. Lo sa bene il Real Madrid, in quella clamorosa notte del Bernabeu che vide i blancos cedere sotto i colpi di Ziyech e dei terribili di ten Hag.

Elio Granito