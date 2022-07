Sei qui: Home » Copertina » Accordo per 10 milioni, si cerca l’intesa col giocatore: vicino il nuovo acquisto del Milan!

La dirigenza del Milan sta lavorando per trovare l’erede di Franck Kessié nel minor tempo possibile, con l’obiettivo di consegnare al più presto una rosa completa a mister Pioli in vista del campionato che quest’anno inizierà in anticipo il prossimo 13 agosto.

Ormai da mesi gironzola il nome di Renato Sanches intorno all’ambiente rossonero. Il portoghese è considerato l’uomo giusto da Maldini e Massara che già a gennaio erano stati vicini a prenderlo. Poi saltò tutto a causa di una distanza sullo stipendio.

Sembrava che le porte del Diavolo si sarebbero per lui aperte presto in estate, ma le divergenze societarie hanno rallentato tutto e permesso che si facesse avanti la concorrenza, in particolar modo il PSG.

Renato Sanches

Nonostante le insistenti voci delle ultime settimane che vedevano Sanches andare verso Parigi, sembra che il centrocampista del Lille si sia nuovamente riavvicinato al Milan con un nuovo accordo, come riferito da calciomercato.com.

L’offerta del club di via Aldo Rossi è di 10 milioni di euro più bonus legati a obiettivi di squadra, cifra che ha soddisfatto il club francese. Resta adesso da trovare la quadra giusta con l’agente Mendes per le sue commissioni. La prossima settimana sarà decisiva