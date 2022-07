Sei qui: Home » Copertina » Accordo trovato, Daniel Maldini saluta il Milan: nuova squadra in Serie A!

Novità anche sul fronte uscite a Casa Milan: Daniel Maldini è molto vicino al trasferimento al Verona. In questi giorni le due società hanno discusso per trovare un accordo, trovando un intesa con la formula del prestito secco, come riferito da calciomercato.com.

Il giovane trequartista rossonero ha vissuto una stagione senza mai brillare, tra alti e bassi. I tifosi del Diavolo ricorderanno bene però il suo gol a La Spezia contro la squadra di Thiago Motta e la rezione di papà Paolo dagli spalti. Proprio Paolo (Maldini, ndr) sarebbe entusiasta delle scelta di Daniel di approdare in Veneto, meta in cui potrà trovare più continuità e crescere prima di fare lo step successivo tra i grandi.

Maldini vs Spezia

Nell’incontro avvenuto si è fatto il nome anche di Marco Brescianini, centrocampista classe 2000 che nella scorsa stagione ha militato nel Monza, senza però riuscire ad esprimersi al meglio. Grazie ai buoni rapporti tra i due club, potrebbe evolversi anche quest’altro affare.

L’obiettivo della dirigenza è quello di sfoltire un po’ la rosa in avanti, per poi fare entrare altri innesti. I nomi principali restano quelli di Hakim Ziyech del Chelsea e Charles De Keteleare. Per entrambi le sensazioni sono buone e portano a pensare che nel giro di pochi giorni potrebbero diventare dei giocatori del Milan.