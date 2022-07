Lo vuole il Milan, Ancelotti stufo: “Dovete farlo con lui!”

Uno dei nomi più chiacchierati in ottica Milan, negli ultimi mesi, è quello di Marco Asensio. L’attaccante spagnolo da tempo fatica a trovare spazio nel Real Madrid, per questo di tanto in tanto vengono fuori delle voci che lo vogliono lontano dalla capitale spagnola. In questo momento la situazione dello spagnolo è sul punto di doversi risolvere, visto anche il contratto in scadenza fra solo un anno. Sulla questione è intervenuto anche Carlo Ancelotti, che ha parlato dopo la sconfitta contro il Barcellona nella tournée americana. Di seguito il contenuto del suo intervento:

Ancelotti Milan Asensio

“Ho 27 giocatori e non è facile allenarsi, ma per fortuna sono circondato da ragazzi intelligenti che capiscono le mie difficoltà”. Poi a precisa domanda su Asensio e Ceballos: “Non mi infastidisce la loro presenza in gruppo, ma una cosa è certa: la concorrenza è maggiore rispetto all’anno scorso. Dovete chiedere a loro se è meglio lasciare il club oppure no, e dovete chiedere al club se è il caso di offrire loro un nuovo contratto”.

PIERFRANCESCO VECCHIOTTI