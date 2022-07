Asensio piace ancora al Milan, ma due ostacoli bloccano la trattativa: i dettagli

Il mercato del Milan deve ancora prendere concretamente il via in maniera importante. Nonostante il ritorno di Pobega e l’arrivo di Adli, i tifosi si aspettano grandi investimenti in tutte le zone del campo. Si può dire che l’unico ruolo che non ha bisogno di ritocchi è la porta, dove Mike Maignan ha dato ottime garanzie per tutta la stagione. Non si può dire lo stesso, però, della zona offensiva.

La sterilità in attacco dei rossoneri è stata un problema per alcuni tratti della stagione, nonostante un Leao straripante e un Giroud sempre decisivo. Gli investimenti principali, infatti, si valutano sulla fascia destra viste le diverse caratteristiche di Messias e Saelemaekers. Per questo motivo i rossoneri non hanno mai mollato la pista Marco Asensio.

Calciomercato Milan Asensio

Come riporta Tuttosport nella sua edizione odierna il giocatore spagnolo è da tempo in rotta con Florentino Perez. Il Milan ci continua a lavorare, anche se ben consapevole dell’importante esborso economico richiesto dai Blancos e da Asensio: 25 milioni di cartellino e 7 di ingaggio. Queste cifre, al momento, frenano la dirigenza rossonera.