Calciomercato Milan, decisione a sorpresa di Bakayoko: gli aggiornamenti

Col passare degli anni, non che sia una sorpresa, il mercato continua ad essere spesso e volentieri imprevedibile. Lo sa benissimo la dirigenza del Milan che, nella giornata di ieri ha incontrato, a Casa Milan, Tiemoué Bakayoko. Stando a quanto riportato da TMW, il giocatore di proprietà del Chelsea ha espresso la volontà di rispettare il secondo anno di contratto coi rossoneri, come pattuito la scorsa estate.

Bakayoko Milan calciomercato

Nonostante una seconda esperienza non positiva a Milanello, il calciatore francese avrebbe deciso di continuare il proprio percorso in Italia. Preferisce dunque rimanere nella squadra che nell’agosto del 2018 lo prelevò dal Chelsea con la formula del prestito oneroso (5 milioni di euro) più riscatto. Opzione (35 milioni) che non venne esercitata dal club italiano, nonostante le grandi prestazioni sfoderate dal centrocampista negli ultimi mesi di campionato.

Bakayoko conosce benissimo i rischi che corre restando al Milan. Ciononostante la sua decisione è quella di restare, magari cercando di mettere in difficoltà Pioli nelle scelte di formazione che per ora lo vedono l’ultima ruota del carro.

Elio Granito