Bakayoko resta al Milan? La decisione di Maldini sul suo futuro!

Il futuro di Tiemoué Bakayoko sembra essere in via di definizione. Il centrocampista francese ancora non riesce a trovare stabilità e il Chelsea sta cercando di liberarsene a tutti i costi.

Il giocatore, dopo l’avventura ai Blues, ha giocato in prestito al Milan, Monaco, Napoli e di nuovo alla squadra rossonera, con la quale ha conquistato uno scudetto ma non da protagonista.

Bakayoko Milan Marsiglia

In linea di massima, sono state tutte annate negative per lui, proprio per questo nessun team di questi citati ha deciso di riscattarlo. Inoltre, spunta una clamorosa decisione da parte della società rossonera.

Lo ha riferito Nicolò Schira, esperto di calciomercato, tramite il suo profilo Twitter:

“Tièmouè Bakayoko non è nei piani del Milan per la prossima stagione. I rossoneri rescinderanno il prestito con un anno di anticipo. Il centrocampista tornerà al Chelsea per essere nuovamente ceduto: l’Olympique Marsiglia ha già mostrato interesse per lui.”

Dunque, Bakayoko potrebbe incominciare una nuova avventura nel campionato francese.

Alessio Dambra