Cercato da due club, il difensore rossonero è in vendita? Svelata l'intenzione del Milan

Il Milan lavora sul fronte uscite. C’è da smaltire un po’ la rosa e bisogna anche alleggerirsi dagli stipendi pesanti. Se ormai il futuro di Mattia Caldara, Tiemoué Bakayoko e Samu Castillejo sembra essere lontano dal Milan, non si può dire lo stesso per Fodé Ballo-Touré.

Il terzino senegalese è arrivato l’estate scorsa dal Monaco per 5 milioni di euro, con lo scopo di essere utilizzato come vice Theo Hernandez. Nonostante, però, il suo non fosse un ruolo di punta ma più che altro secondario, le sue prestazioni hanno fatto sorgere diversi dubbi ai tifosi.

Ballo Touré Milan

Infatti, il senegalese ha chiuso la stagione con 12 presenze complessive, senza reti o assist. Ogni tanto, mister Pioli ha preferito anche adattare Davide Calabria a sinistra. Ultimamente, le voci di una sua partenza si sono fatte insistenti.

Pare che sul terzino rossonero si siano fiondati due club, uno militante in Ligue 1 e uno nella SuperLig turca. A riportarlo è Nicolò Schira tramite un tweet sul suo profilo, dove specifica che il Milan vorrebbe tenere l’ex Monaco ancora come sostituto di Hernandez.

Vittorio Assenza