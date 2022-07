Bastoni torna sulla scorsa Serie A: l’ha detto sullo Scudetto del Milan!

Il difensore dell’Inter Alessandro Bastoni, intervistato dalla Gazzetta dello Sport, è tornato a parlare del Milan e dello Scudetto perso all’ultima giornata.

Alla domanda del giornalista di rispondere da tifoso nerazzurro quale è, e dire cosa gli hanno lasciato le immagini dei festeggiamenti del Milan, il giocatore ha risposto così: “Lo scudetto del Milan? Lo ammetto, sono state immagini dure da digerire, ma è normale. Non vincere già è brutto, se poi a vincere sono i vicini da casa ancora di più… Faremo di tutto per essere noi a festeggiare in città la prossima volta“.

Bastoni Milan Scudetto

Complici forse le temperature bollenti, resta ancora accesso il clima derby. D’altra parte, non manca poi molto. Milan e Inter, infatti, si sfideranno già alla 5ª giornata di campionato, ovvero sabato 3 settembre 2022 alle 18:00.

Nel frattempo, tutti i rossoneri hanno la testa sul mercato, in attesa che Maldini e Massara siglino i primi colpi estivi. Rinforzi necessari per rispondere ai grandi acquisti di mercato di Inter e Juventus.

Thomas Raiteri