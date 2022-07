Calciomercato Milan, un obiettivo di mercato è nel mirino del Borussia Dortmund

L’ultima idea per l’attacco del Borussia Dortmund è rappresentata da Andrea Belotti. Il giocatore, nel mirino del Milan da diverso tempo, potrebbe accettare la destinazione, andando ad occupare il posto lasciato momentaneamente vacante dell’indisponibile Sebastien Haller. Al neo acquisto del Dortmund, difatti, è stato riscontrato di recente un tumore ai testicoli che lo terrà fuori dai campi per un periodo di tempo indeterminato. La speranza del resta quella di rivedere il giocatore francese al più presto nella sua nuova casa.

Belotti Borussia calciomercato

Come riporta tuttomercatoweb.com, in attesa di riabbracciare l’ex Ajax, la dirigenza giallonera si è mossa per trovare l’accordo col calciatore italiano. I prossimi giorni saranno determinanti per decretare il futuro del Gallo: i tedeschi, difatti, formalizzeranno una prima offerta economica.

Dopo il “no” incassato dal Monaco, l’attaccante della Nazionale potrebbe ripartire dalla Bundesliga, terra che non ha lasciato grandi ricordi al suo caro compagno Ciro Immobile.

L’ex capitano del Torino potrebbe accettare la sfida, provando a superare i numeri del connazionale e tentando di lasciare finalmente il segno in Champions League.

Elio Granito