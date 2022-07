Il Manchester United piomba su un big del Milan: la posizione dei rossoneri

La grande stagione disputata dai rossoneri ha messo in luce il talento di tanti giocatori che hanno fatto addrizzare le antenne alla maggior parte dei grandi club europei.

Secondo quanto riferito da Calciomercato.com il Manchester United nelle ultime settimane avrebbe mostrato interesse per Tomori ma il difensore classe 1997 ha comunicato al suo agente di non voler ascoltare nessuna offerta proveniente da altre squadre.

Tomori, Milan, Manchester United

Anche i rossoneri hanno mostrato la volontà di non voler privarsi in nessun modo del proprio gioiellino inglese che tanto bene ha fatto nell’ultima stagione, rivelandosi una grandissima sorpresa. In Serie A finora ha collezionato 48 presenze e 1 gol. Con Kalulu forma una delle coppie più forti d’Italia e tra le più promettenti nel panorama europeo.

Maldini e Massara starebbe lavorando al prolungamento del contratto per il giovane difensore. L’idea è quella di allungare di altre due stagioni l’attuale accordo in scadenza nel 2025 con un adeguamento dell’ingaggio. Un premio per il grande lavoro svolto da quando è arrivato a Milano, una forma di riconoscenza per la crescita e la dedizione.