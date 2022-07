Calciomercato Milan, un altro giovane verso la B: trattativa alle fasi finali

Continua la striscia di giovani del Milan che si stanno spostando in prestito per farsi le ossa. L’ultimo è stato Daniel Maldini, ieri ufficializzato allo Spezia.

Un altro giocatore, invece, ha scelto di sposare il progetto del Cosenza, squadra che vuole migliorare il suo score in Serie B dopo il rischio retrocessione della scorsa stagione. Si tratta di Marco Brescianini che, come riportato da Nicolò Schira attraverso il suo profilo Twitter ufficiale, avrebbe trovato l’accordo con i calabresi e si trasferirà in prestito secco. La trattativa è alle fasi finali.

Pioli Milan Brescianini

Il giovane centrocampista seguirà, quindi, Marco Nasti a Cosenza. Per Brescianini non un ottimo inizio con la maglia del Milan. Infatti, ha terminato la gara contro gli ungheresi dello ZTE in amichevole tra i peggiori in campo, con due errori abbastanza gravi che hanno sancito la sconfitta rossonera.

Per lui non è la prima esperienza fuori da Milanello. Infatti, nelle serie minori ha già vestito le maglie di Virtus Entella (2 gol e 2 assist in 31 presenze) e Monza (5 presenze, 0 gol e 0 assist).

Vittorio Assenza