Calciomercato Milan, un club di Premier piomba sull’obiettivo di Maldini: le ultime

Dopo il PSG per Renato Sanches e il Newcastle per Sven Botman un’altra squadra si inserisce nel calciomercato del Milan.

I rossoneri sono da tempo interessati a Junior Traorè, talento del Sassuolo.

Come riportato da Nicolò Schira su Twitter, nella trattativa si è inserito anche il Leeds, squadra di Premier League.

Il Milan, dopo il rinnovo di Paolo Maldini e Ricky Massara arrivato in extremis nella serata di ieri, deve iniziare ad accelerare le trattative, per non ritrovarsi a perdere altri obiettivi.

Calcioercato Milan Traorè

Il Sassuolo ha espresso la volontà di voler ricevere 25-30 milioni di euro per Hamed Junior Traorè.

Il centrocampista/attaccante ivoriano classe 2000 in questa stagione ha segnato 7 goal e ha servito 2 assist in trentuno partite.

Il Leeds, considerando la partenza quasi sicura di Raphinha, molto probabilmente vuole il giovane del Sassuolo come sostituto in quel ruolo.

Il Milan d’altro canto cerca un esterno d’attacco che possa fare il vice Leao o perfino giocare titolare nella fascia di destra.

Giacomo Pio Impastato