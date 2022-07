Calciomercato Milan, Asensio ha scelto il suo futuro: dove giocherà

Marcos Asensio vuole rimanere al Real Madrid. La notizia trapelata da As rivela come lo spagnolo voglia tentare di giocarsi le proprie carte nel suo attuale club e conquistarsi quindi un posto da titolare con la maglia dei blancos, nonostante la scadenza del contratto nel 2023.

Stando al quotidiano spagnolo il calciatore avrebbe scelto di non partire per le numerose cessioni in attacco, con Jovic, Isco e Bale che hanno lasciato il club, oltre che il mancato acquisto di Mbappè, rimasto al Paris Saint Germain.

Uno degli obiettivi del Milan per la trequarti rischia quindi di sfumare definitivamente, con i rossoneri che dovranno forzatamente virare su altri obiettivi.

Real Madrid Milan Asensio

Il profilo principale seguito da Maldini e Massara per quel ruolo resta ancora Charles De Ketelaere, ma nelle ultime ore la trattativa pare essersi arenata con il Bruges, proprietario del cartellino, che chiede circa 40 milioni di euro a fronte del 30-32 offerti dalla squadra campione d’Italia.

Se dovesse saltare il belga i rossoneri punteranno con forza sull’esterno marocchino in uscita dal Chelsea Hakim Ziyech.