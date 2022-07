Calciomercato Milan, decisione a sorpresa di Maldini sul futuro di Bakayoko!

Tiemouè Bakayoko e il Milan potrebbero dirsi addio con un anno di anticipo, questo è quanto riportato dal Corriere dello Sport.

Maldini aveva convinto il Chelsea a cedere il centrocampista francese in prestito biennale solamente un’estate fa, di conseguenza Bakayoko è legato al Milan anche per il prossimo anno.

Le poche presenze, una sola nelle ultime 15 dello scorso campionato, dovute ad una condizione fisica non sempre ottimale e un feeling mai sbocciato con Pioli, hanno spinto la dirigenza rossonera a virare su altri obiettivi.

Proprio per questo motivo Maldini sarebbe al lavoro per convincere Bakayoko a rinunciare al suo secondo anno di prestito in Serie A.

L’ex Monaco, squadra in cui è esploso prima di approdare al Chelsea, aveva già giocato in Italia proprio al Milan nel 2018/19, stagione in cui, grazie al rapporto con Gattuso, aveva ben impressionato e fatto sperare, imponendosi come titolarissimo della rosa.

Poi, dopo un solo anno al Monaco in prestito, è stato richiamato sempre da Gattuso al Napoli. Anche sotto il Vesuvio il francese ha fornito buone prestazioni, disputando ben 32 partite in Serie A.

Il futuro di Bakayoko potrebbe, però, essere di nuovo lontano dal massimo campionato italiano.