Calciomercato Milan, caccia al nuovo difensore: due nomi in cima alla lista di Maldini

Intervenuto in diretta su Sky Sport, Marco Demicheli ha fatto il punto sul mercato in entrata del Milan. Queste le parole dell’esperto di mercato:

“Dopo la chiusura della telenovela De Ketelaere, la nuova priorità per il Milan diventa il difensore centrale. Japhet Tanganga piace molto alla dirigenza rossonera che, nelle scorse settimane, ha avuto già un incontro con Paratici per iniziare ad intavolare una trattativa. L’obiettivo è quello di strappare agli Spurs un accordo per un prestito con diritto di riscatto.

Altro nome gradito al Milan è quello di Evan N’Dicka, difensore centrale che all’occorrenza può fare anche il terzino sinistro e che è in scadenza di contratto con l’Eintracht Francoforte e, per questo motivo, potrebbe arrivare a cifre contenute. Ovviamente questa operazione può andare in porto solo a titolo definitivo.

In questo momento l’obiettivo principale dei rossoneri resta il giocatore del Tottenham perché non sarebbe necessario un grosso investimento per portarlo a Milano. Però, se il Diavolo dovesse cedere qualche esubero, potrebbe decidere di fare un grande investimento e puntare sul centrale del club tedesco”.