Calciomercato Milan, c’è la mossa per De Ketelaere: i dettagli

Intervenuto, come di consueto, in diretta su Sky Sport a “Calciomercato – L’Originale”, Gianluca Di Marzio ha parlato della trattativa tra il Milan ed il Club Brugge per Charles De Ketelaere e dell’affare con il Lille per Renato Sanches . Queste le sue parole:

Calciomercato Milan, rilancio, De Ketelaere

“Ci sono aggiornamenti importanti per il Milan che è sempre più vicino all’acquisto di Charles De Ketelaere. In giornata i rossoneri hanno effettuato un ulteriore rilancio per il talento belga, ma al momento non è stato ancora trovato l’accordo con il Club Brugge. La dirigenza ha già in mente una cifra da stanziare per il calciatore classe 2001: 28 milioni di euro più 3 di bonus.

Bisognerà capire se dopo l’intesa con De Ketelaere si punterà ancora su Ziyech o se bisognerà attendere un’altra uscita. Il Milan non ha mollato Renato Sanches, ha un’alleanza con il Lille che preferisce darlo ai rossoneri. Il PSG, che non ha l’accordo con il Lille, però offre di più al calciatore e al suo agente”.

L’esperto di mercato ha poi aggiunto:

“C’è da segnalare anche la trattativa lampo per Castillejo che raggiungerà Gattuso al Valencia a titolo definitivo. Per lui pronti tre anni di contratto“.