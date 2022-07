Calciomercato Milan, cessione in arrivo: riparte dal Verona

Il Milan non sta trattando solo per i colpi in entrata ma anche per quelli in uscita durante il calciomercato.

Negli scorsi giorni infatti sono avvenute le cessioni di Leo Duarte al Basaksehir e di Samu Castillejo al Valencia di Gattuso, che vorrebbe anche Tiemouè Bakayoko.

Anche Mattia Caldara è stato ceduto allo Spezia di Luca Gotti.

L’ultimo colpo in uscita sembra essere Daniel Maldini, figlio di Paolo.

Calciomercato Milan cessione Verona

Infatti stando a quanto riportato da Gianluca Di Marzio per Calciomercato – L’Originale su Sky Sport interesserebbe all’Hellas Verona.

La squadra della città di Giulietta e Romeo vorrebbe un prestito con diritto di riscatto e il Milan vorrebbe inserire un diritto di controriscatto.

Infatti il Milan crede molto nel giovane trequartista e non vorrebbe perderlo in caso di miglioramenti notevoli.

In questa stagione per il giovane Maldini solo 13 presenze con un goal, sicuramente al Verona troverà più spazio per dimostrare le sue qualità che contraddistinguono da ben tre generazioni i Maldini.

Giacomo Pio Impastato