Calciomercato Milan, colpo in difesa: si può chiudere settimana prossima!

Secondo quando riferito da Gianluca Di Marzio in diretta a Sky Calciomercato l’Originale, il Milan, dopo aver chiuso l’affare Charles De Ketelaere dal Brugge all’inizio della prossima settimana, si concentrerà su altri ruoli. Un ruolo da sistemare dopo l’affare Botman sfumato diversi giorni fa è la difesa e un nome su tutti è quello di Japhet Tanganga, roccioso difensore inglese del Tottenham:

“Avviati i contatti anche con il Tottenham per Tanganga. Si prospetta un’operazione in stile Tomori in prestito con diritto di riscatto”.

Tanganga

Ma chi è Tanganga? Japhet Manzambi Tanganga, classe ’99 del Tottenham e della nazionale inglese under 21, ha fatto il suo esordio tra i professionisti nel settembre del 2019, quando in panchina degli Spurs c’era Mauricio Pochettino, prima di diventare parte integrante della squadra con l’arrivo in panchina di José Mourinho che lo mise in campo più volte.

La sua altezza è 184 cm ed il suo peso è 76 kg, può giocare sia da centrale destro e sinistro che da terzino destro. Potrebbe rappresentare un buon compagno di difesa di Tomori o Kalulu nel corso della stagione.