Calciomercato Milan, continua il pressing su Ziyech: la situazione

Gianluca Di Marzio, intervenuto come di consueto in diretta su Sky Sport a “Calciomercato -L’Originale”, ha parlato del mercato del Milan, soffermandosi in particolar modo sulla situazione relativa ad Hakim Ziyech. Queste le sue parole:

“In casa Milan si continua ad inseguire Ziyech. Anche oggi ci sono stati contatti importanti e continui per il trequartista marocchino che, al momento, è il primo grande obiettivo di Paolo Maldini e Frederic Massara, freschi di rinnovo di contratto. I dirigenti rossoneri stanno cercando la formula giusta con il Chelsea. Filtra un leggero ottimismo per la chiusura dell’operazione e c’è fiducia per averlo presto a disposizione”.

L’esperto di mercato ha poi aggiunto:

“Per quanto riguarda Alessio Romagnoli, che da oggi è ufficialmente svincolato dopo 7 anni in rossonero, c’è da tenere in considerazione un’importante offerta dall’Inghilterra da parte del Fulham che ha messo sul piatto un contratto da 4 milioni di euro netti a stagione. Il difensore, però, non ha ancora risposto alla proposta perché spera di poter rimanere in Italia“.