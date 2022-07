Calciomercato Milan, De Ketelaere ad un passo: indizio dal Belgio!

De Ketelaere e il Milan sembrano essere sempre più vicini. Dopo il pressing costante di Maldini e Massara negli ultimi giorni, la situazione sembra possa sbloccarsi da un momento all’altro.

Lo stesso Charles De Ketelaere ha già messo in conto che il prossimo anno non giocherà nel Brugge. Dopo aver salutato i suoi tifosi settimana scorsa e dopo aver saltato i primi incontri ufficiali del club, oggi abbiamo ricevuto un ulteriore indizio sul suo possibile trasferimento al Milan.

De Ketelaere Brugge Milan

Come riportato dal giornalista Sacha Tavolieri, oggi il centrocampista offensivo classe 2001 non ha partecipato alla sessione d’allenamento con la squadra.

De Ketelaere in questo momento ha solo il Milan in testa, ma il tempo inizia a diventare una variabile decisiva: i rossoneri stanno ancora aspettando una risposta dopo il rilancio di 32 milioni di euro più bonus. Il Brugge ha sempre mantenuto molto alta la richiesta, ma la volontà del calciatore potrà condizionare e non poco l’ultima decisione del club.