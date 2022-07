Calciomercato Milan, c’è la novità sull’operazione De Ketelaere!

L’obiettivo numero uno del mercato in entrata del Milan è Charles De Ketelaere.

Sull’operazione per il fantasista del Bruges, ha dato un aggiornamento l’esperto di mercato Claudio Raimondi, durante il tg Sportmediaset.

Foto: Getty Calciomercato Milan De Ketelaere

LE DICHIARAZIONI

“Il Milan si aspetta una risposta da parte del Bruges tra oggi e domani. L’offerta dei rossoneri è arrivata a 30 milioni di euro, con la possibilità di inserire nell’affare anche alcune contropartite tecniche (si parla di alcuni giovani).

Il Bruges, dal canto suo, prende tempo perché spera nell’inserimento di qualche ricco club inglese. Il Milan, però, è tranquillo perché sa che il Bruges ha capito che il giocatore ha scelto i rossoneri e ha voglia di provare l’esperienza in Italia. Ci sono tutti i presupposti per cui l’affare vada in porto”.

Filtra ottimismo secondo l’esperto di mercato, in casa rossonera, per l’arrivo del gioiellino del Bruges. Il Milan monitora anche la pista Ziyech, in uscita dal Chelsea, per il quale sono attese novità la prossima settimana.