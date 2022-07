Sei qui: Home » Calciomercato Milan » Trattativa in frenata, problema per Diallo al Milan: il motivo

Il Milan è sempre alla ricerca di un difensore centrale per completare la rosa a disposizione di Stefano Pioli. Dopo aver visto sfumare l’obiettivo Botman, trasferitosi al Newcastle, i rossoneri sono stati costretti a mettere al vaglio le possibili alternative. Tra tutte, è uscito fuori anche il nome di Abdou Diallo: il difensore del PSG, laureatosi campione d’Africa con il Senegal pochi mese orsono, è finito nel mirino del Diavolo.

Calciomercato Milan Diallo

Diallo, da tre stagioni a Parigi, nell’ultimo anno ha fatto fatica a trovare spazio con Pochettino: soltanto 16 presenze per lui, troppo poche per convincerlo a voler proseguire l’avventura in Francia. Il presidente Al-Khelaifi però, nonostante lo scarso utilizzo, non ha intenzione di svendere il calciatore: Diallo, secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, costa circa 20 milioni di euro.

Non proprio pochi per un difensore centrale che nell’ultimo anno ha giocato poco o nulla: per questo motivo il Milan si è un po’ defilato. Inoltre, sempre secondo La Rosea, i rossoneri sarebbero “spaventati” dalla nutrita concorrenza di altri club esteri.

PIERFRANCESCO VECCHIOTTI