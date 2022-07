“De Ketelaere è pronto per il prossimo passo!”: il compagno del belga lo esalta

L’argomento Milan-De Ketelaere pare non essere argomento di discussione solo in casa Milan, anzi la trattativa è seguita anche in Belgio dai giocatori del Bruges che giustamente sono interessati a capire con chi continueranno a condividere lo spogliatoio durante la prossima stagione.

In merito a questo Hans Vanaken, centrocampista titolare del Bruges, ha parlato ai microfoni di ‘Het Laatste Nieuws‘ del possibile approdo del suo attuale compagno di squadra, Charles De Ketelaere, al Milan in questa sessione di calciomercato.

Calciomercato Milan dichiarazioni

Queste sono state le parole del ragazzo:

“Contro il Milan in Champions League potrebbe essere una bella rimpatriata (ride, ndr). Non ho visto Paolo Maldini qui questa settimana, no (ride ancora, ndr). Ma anche tutti noi leggiamo di queste cose, non ci sono segreti. Sappiamo anche che il Milan vuole fare il massimo per avere Charles. Qui non andiamo in giro sventolando le prime pagine dei quotidiani italiani, ma ogni tanto gli parliamo un po’ di italiano. Charles è un super talento che è cresciuto enormemente in tre anni qui. Ha dimostrato di essere pronto a fare il passo”.

Tatiana Digirolamo