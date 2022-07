Sei qui: Home » News » Calciomercato Milan, accordo Maldini-Gabbia per il futuro: la situazione

La dirigenza rossonera è al lavoro per regalare a mister Pioli la miglior rosa possibile in vista della prossima stagione, dove il Milan sarà chiamato alla difesa dello Scudetto.

Dopo aver chiuso il colpo De Ketelaere, Maldini pensa anche al calciomercato in uscita. In difesa tra i giocatori con poco spazio c’è sicuramente Matteo Gabbia, chiuso da Kjaer, Tomori e Kalulu.

Da tempo il classe ’99 è seguito dalla Sampdoria, e, in base a quanto riportato da Gianluca Di Marzio, il Milan ha trovato l’intesa con il club ligure per un prestito secco.

Gabbia Milan Sampdoria

Il tutto, però, andrà in porto ad una sola condizione, ossia l’arrivo in rossonero di un quarto difensore centrale.

Ci sarebbe un accordo tra società e giocatore, per cui, nel momento in cui non dovesse arrivare un sostituto, allora Gabbia resterà al Milan.

Maldini monitora attentamente diversi nomi per il reparto difensivo, in vantaggio su tutti c’è Diallo, difensore senegalese del PSG, oltre a lui sul taccuino di Maldini c’è Tanganga del Tottenham.