Calciomercato Milan, il ds gela i rossoneri: “Nessuna offerta”

A quanto pare negli obiettivi del Milan di questa sessione di mercato c’è anche quello di rafforzare la difesa. I rossoneri avrebbero già messo gli occhi su un difensore centrale classe ’99, Evan N’Dicka.

Il ragazzo, giocatore dell’Eintrach Francoforte e sembra piacere molto al club milanese.

In questi giorni, però, Markus Krosche, direttore sportivo della società tedesca, ha rilasciato un’intervista su Kicker, una rivista sportiva tedesca, dove ha parlato della situazione della squadra e si è soffermato anche sul difensore.

Calciomercato Milan Krosche

Queste le dichiarazioni del direttore:

“Sappiamo dell’interesse del Milan. Finora non ci sono offerte”.

Dunque per non esserci ancora stata nessun’offerta forse il Milan sta valutando altre situazioni oppure come ha rimarcato la rivista tedesca, forse il club rossonero non fa realmente sul serio per il difensore o magari l’Eintracht non è disposto a vendere il suo centrale al prezzo proposto.

Per il momento non risultano esserci stati contatti ufficiali tra i due club o proposte di cifre, quindi bisognerà vedere come deciderà di muoversi il Milan e se riuscirà a concretizzare la voglia di vedere il giocatore nella propria rosa.

Tatiana Digirolamo