Calciomercato Milan, quasi fatta per il nuovo acquisto: le ultime

Il calciomercato del Milan continua e nel mirino rossonero continua ad esserci Charles De Ketelaere, centrocampista del Club Bruges.

Per il Milan non c’è mai stata alternativa, il club voleva e continua a volere il giocatore, e anche l’idea del ragazzo è stata chiara fin dall’inizio: ha sempre voluto il club milanese e non ha mai cambiato idea.

Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà dopo l’incontro che si è tenuto durante la giornata di ieri a Lugano, i dialoghi sono andati avanti senza fermarsi.

Calciomercato Milan NuovoAcquisto

Il Milan eventualmente sarebbe disposto ad aumentare i bonus da aggiungere alla cifra per arrivare ai 35 milioni di euro richiesti dal Brugge, aggiungendo eventualmente una percentuale sulla futura vendita.

Prima dell’incontro di ieri l’accordo tra le due parti sembrava distante invece la disponibilità da parte dei rossoneri potrebbe aver sbloccato qualcosa portando la trattiva quasi in dirittura di arrivo.

Secondo La Gazzetta dello Sport, l’accordo tra Milan e Club Bruges potrebbe già essere trovato tra oggi e domani e De Ketelaere in rossonero firmerebbe un contratto quinquennale non lontano dai 2/3 milioni a stagione.

Tatiana Digirolamo