Calciomercato Milan, pronto l’affondo per Tanganga: il piano di Maldini

Raggiunta la fumata bianca tanto attesa per De Ketelaere, Maldini e Massara continuano senza sosta la caccia ad un difensore centrale. Dopo la partenza di Romagnoli e considerata l’età di Kjaer, per forza di cose il Milan dovrà fare almeno un colpo in quella zona del campo.

Il nome in pole è quello di Tanganga, difensore inglese in uscita dal Tottenham. Secondo il Corriere dello Sport, il Milan è pronto a fare l’affondo decisivo per dare un accelerata alla trattativa, ormai in stallo da giorni.

Tanganga Tottenham Milan

Maldini e Massara hanno già studiato la formula del suo eventuale trasferimento. Il Milan vorrebbe chiudere l’operazione con un prestito con diritto di riscatto, il Tottenham invece preferirebbe l’obbligo.

Come successo con De Ketelaere, la volontà del calciatore potrebbe essere determinante. Tanganga apprezza molto la destinazione e starebbe spingendo per la cessione.

Nel caso in cui non dovessi sbloccarsi questa pista, è già pronto il piano B: il profilo sarebbe quello di Diallo, difensore senegalese classe ’96 del PSG.