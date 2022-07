Sei qui: Home » News » Calciomercato Milan, non solo Tanganga: proseguono i contatti per un difensore del PSG!

Stando a quanto scritto da TuttoSport, continua l’interesse da parte del Milan per Japhet Tanganga, classe’99 difensore del Tottenham.

Durante l’edizione odierna del TG sportivo di Mediaset, Claudio Raimondi ha parlato proprio della trattiva per la difesa del Milan.

Raimondi ha detto:

“Tanganga del Tottenham è il nome caldo per la difesa. Ieri l’area tecnica del Milan ne ha parlato con Fabio Paratici, DS degli Spurs. C’è stata un’apertura al prestito con diritto perché anche l’altro club interessato al giocatore, cioè l’Everton, non vuole inserire l’obbligo di riscatto. Il giocatore spinge per il Milan perché potrebbe giocare la Champions League con i rossoneri.”

Calciomercato Milan PSG

Tanganga non è l’unico giocatore a fare gola al Milan, infatti i rossoneri stanno tenendo ancora vivi i contatti con il PSG per il difensore Abdou Diallo.

Secondo quanto è stato riportato questa mattina da Tuttosport, il difensore senegalese, che è tra gli esuberi del club parigino, come ruolo potrebbe ricoprire sia il centrale che il terzino sinistro.

Per quanto riguarda la modalità di arrivo al Milan si parla di un possibile prestito.

Tatiana Digirolamo