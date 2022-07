Calciomercato Milan, il punto sul rinnovo di Tomori: il difensore ha deciso

Arrivato dall’esperienza in Premier al Chelsea, con pazienza, costanza e impegno Fikayo Tomori si è gudagnato la piena fiducia del Milan.

Dal suo approdo in rossonero un anno e mezzo fa fino alla vittoria del primo scudetto con il Diavolo, infatti, c’è stata una crescita esponenziale del difensore, che è diventato innegabilmente uno dei pilastri della squadra.

IDEA RINNOVO

Tra gli obiettivi del club in vista della prossima stagione, sul fronte calciomercato, non c’è solo l’idea di rinforzare la rosa con nuovi acquisti, ma anche quella di lavorare sulla conferma di chi, grazie al proprio contributo, si è reso indispensabile per i successi del Milan.

Tomori Milan Calciomercato

Non a caso, per questo motivo, la dirigenza lavora sul prolungamento dell’accordo – con ritocco dell’ingaggio– di Tomori, ad oggi in scadenza nel 2025.

La società ha in mente di allungare di altri 2 anni il contratto del giocatore, su cui anche il Manchester United ha espresso un certo gradimento nelle scorse settimane.

LE ULTIME

La volontà del difensore, però, è quella di restare a Milano, motivo per cui ha dato disposizioni al suo entourage di non prendere nemmeno in considerazione proposte provenienti da altre squadre.

Come fa sapere l’esperto di mercato Fabrizio Romano su Twitter, i colloqui per il rinnovo di Tomori vanno avanti da giugno, perché lui è innamorato del club e vuole restarci per molti anni ancora.

Gabriella Ricci