Calciomercato Milan, si complica la trattativa per Ziyech: le ultime!

Il Milan continua la preparazione sotto gli ordini di mister Stefano Pioli, mentre la dirigenza rossonera non perde di vista il calciomercato e gli obiettivi principali per la prossima stagione.

Le rivali, su tutte Inter e Juventus, sono molto attive in questa finestra di calciomercato e si sono rinforzate abbastanza.

I rossoneri, dal canto loro, non vogliono restare indietro anche perché c’è uno scudetto da difendere e la voglia di fare bella figura anche in Europa.

Proprio per quanto riguarda il calciomercato, però, sembra esserci una notizia non del tutto positiva per i rossoneri. Infatti, Hakim Ziyech, uno dei principali obiettivi per la trequarti, si allontana.

Getty Images, Hakim Ziyech

Secondo quanto riferisce l’edizione di Tuttosport in edicola questa mattina, nonostante l’entrata in scena dell’agenzia Roc Nation, il quale ha avuto un ruolo importante per il ritorno di Romelu Lukaku all’Inter, la pista che porta al fantasista marocchino si starebbe raffreddando.

Il Milan vorrebbe prenderlo in prestito dal Chelsea, ma la situazione si è complicata, a quanto pare.