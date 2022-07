Calciomercato Milan, stallo con il Chelsea per Ziyech: il motivo

Come riferisce questa mattina il Corriere dello Sport, tra Milan e Chelsea si sarebbe arrivati a una fase di stallo per quanto riguarda la trattativa per il trequartista marocchino Hakim Ziyech. Il giocatore gradisce la destinazione e vuole lasciare Londra, ma l’ingaggio elevato e l’impossibilità di trovare un accordo tra i club per una formula che accontenti tutti hanno fatto piombare la trattativa a un punto morto.

Ziyech Milan Chelsea

Il marocchino di recente ha anche lasciato il suo agente, in procinto di cercare una nuova destinazione. Questo il post del marocchino su Instagram: “Ho raggiunto un punto nella mia vita in cui sento che è il momento giusto per prendere il pieno controllo del mio futuro professionale – scrive -. Voglio che le trattative e le decisioni sulla mia carriera siano condotte da me. Quindi, da qui in poi, io e il mio team, insieme ai nostri rappresentanti legali, gestiremo il lato commerciale. Chi ha interessi professionali dovrebbe rivolgersi alle informazioni di contatto nella mia bio. Rimango incredibilmente grato per il vostro continuo sostegno”.

Il Milan spinge per un prestito secco, mente il Chelsea vuole aggiungere l’obbligo di riscatto. La trattativa al momento resta fredda, ma non è da escludere che il Milan torni alla carica nei prossimi giorni.