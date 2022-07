Calciomercato Milan, Ziyech come Lukaku: le condizioni del Chelsea

Come ormai noto da diverse settimane, uno degli obiettivi principali del Milan per la trequarti, insieme a Charles De Ketelaere, è Hakim Ziyech. L’ala marocchina, infatti, andrebbe a rinforzare notevolmente la fascia destra, attualmente occupata da Alexis Saelemaekers e Junior Messias, appena riscattato dal Crotone.

L’affare è tutt’altro che scontato, soprattutto a causa dell’elevato valore del cartellino e dell’ingaggio dell’ex Ajax. Nelle ultime ore, però, sono arrivate notizie incoraggianti dall’Inghilterra che potrebbero riaccendere le speranze dei rossoneri.

Calciomercato, Ziyech, Roc Nation

Secondo quanto riportato dall’Evening Standard, infatti, il Chelsea si sarebbe affidato alla Roc Nation, azienda che si occupa di personaggi noti del mondo della musica, dello spettacolo e dello sport, per reperire una squadra disposta ad acquistare Ziyech.

L’agenzia dunque avrà il compito di agevolare i contatti tra il Chelsea ed il Milan, che spera di riuscire ad arrivare al giocatore con una formula simile a quella che ha portato Lukaku all’Inter.

Come riportato dal quotidiano londinese, però, i blues hanno da subito posto una condizione: Ziyech non andrà via in prestito secco, bensì, potrà partire soltanto a titolo definitivo, oppure in prestito con diritto di riscatto, o addirittura obbligo.