Caldara-Spezia: il Milan visiona due talenti spezzini per il futuro

Dopo l’addio di Alessio Romagnoli approdato alla Lazio, anche un altro difensore centrale è pronto a salutare il Milan. Come riportato da Tuttosport, infatti, nelle prossime ore Mattia Caldara diventerà un giocatore dello Spezia.

Per lui, di nuovo un prestito dopo l’esperienza al Venezia, nella passata stagione. Un addio già scritto, la partenza di Caldara era prevista da tempo: il difensore non è mai rientrato nei piani di Pioli, e ora i rossoneri devono cominciare a muoversi per trovare un sostituto in questa sessione di mercato.

Caldara Milan Spezia

L’operazione comprende il diritto di riscatto fissato a 3 milioni di euro, mentre i rossoneri hanno ottenuto il diritto d’opzione su Kelvin Amian e Jakub Kiwior: un vantaggio notevole sulla concorrenza.

Amian, francese classe 1998, è un terzino destro che può giocare anche come centrale. Kiwior, invece, è polacco ed è nato nel 2000 mentre di ruolo fa il mediano.

Due talenti per il futuro. Una formula ormai collaudata per il Diavolo e che a Maldini e Massara piace tantissimo.

Thomas Raiteri