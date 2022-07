Milan, Caldara andrà via: un club di Serie A supera la concorrenza

Il Milan sta lavorando anche sulle uscite. Questo, permetterà ai rossoneri di poter riutilizzare i soldi ottenuti dalle cessioni per dei nuovi acquisti. Prendendo in esame la difesa, dopo la partenza a parametro zero di Alessio Romagnoli, ad un passo dalla Lazio, anche Leo Duarte e Mattia Caldara hanno già le valigie pronte.

Il difensore brasiliano, acquistato 3 anni fa, dal Flamengo, per una cifra intorno ai 10-11 milioni, dovrebbe rimanere all’Istanbul Basaksehir, dove ha concluso la stagione in prestito. Per il trasferimento a titolo definitivo, i turchi pagheranno al Milan circa 2 milioni di euro.

Caldara Milan Spezia

Invece, stando a quanto riportato da La Nazione, per Mattia Caldara si sarebbe inserito anche lo Spezia, che sarebbe addirittura in vantaggio sulla concorrenza con Bologna e Sampdoria. Il centrale ex Atalanta, che ha passato la stagione in prestito al Venezia, poi retrocesso, sembrerebbe non essere nei piani di mister Pioli.

Il Milan, dovrà poi riflettere sul come compensare le tre partenze in difesa. Il profilo perfetto, secondo Moncada, sarebbe quello di Piero Hincapié, in forza al Bayer Leverkusen, ma non è da escludere un’offerta per Diallo o Theate.

Vittorio Assenza