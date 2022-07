Sei qui: Home » News » Cannavaro elogia il Milan: “Dovrebbero imitare i rossoneri per un motivo!”

Al Corriere della Sera ha parlato Fabio Cannavaro. L’ex difensore di Inter e Juventus, capitano dell’Italia Campione del Mondo nel 2006, ha analizzato la situazione che vive oggi il calcio italiano e da lì si è agganciato al Milan, unica squadra – a suo dire – che ha scelto la strada giusta. Di seguito riportiamo i tratti salienti dell’intervista:

Cannavaro Milan giovani

“La fuga dei grandi difensori all’estero assomiglia alla caduta dell’ultimo baluardo. È paradossale, perché a mio parere quello italiano resta il campionato con i maggiori margini di miglioramento: il problema è che mancano i soldi e si dovrebbe investire di più sui giovani. Il Milan ha dimostrato di avere la giusta mentalità, ha saputo scegliere ragazzi di grande qualità e così ha vinto il campionato. Naturalmente la cosa più difficile è scovare questi prospetti interessanti”.

Cannavaro ha anche detto la sua sul prossimo campionato, alla luce dei recenti acquisti:

“La Juventus sulla carta è la squadra meglio attrezzata. Per i bianconeri sarà importante avere a disposizione il Pogba di qualche anno fa, non quello degli ultimi tempi. Per quanto riguarda Bremer sono curioso, mentre Di Maria è un fuoriclasse che ha ancora molto da dare. Il Milan, dal canto suo, può ripetersi ma è indubbio che le altre squadre si sono rinforzate: anche Inter e Roma – con Lukaku e Dybala – sono più forti”.

PIERFRANCESCO VECCHIOTTI