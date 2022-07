Sei qui: Home » News » Capello avverte il Milan: “L’attacco non mi convince per un motivo”

Lo storico ex allenatore Fabio Capello ha rilasciato oggi una lunga intervista a La Gazzetta dello Sport, nel corso della quale ha parlato delle sue favorite per il prossimo campionato di Serie A, al via il 13 agosto.

Se da un lato, infatti, Inter e Juventus sembrano essersi al momento rinforzate, il mercato del Milan stenta ancora a decollare. A proposito della squadra di Pioli, campione d’Italia in carica, Capello si è detto convinto della strategia della dirigenza per la costruzione della squadra, un po’ meno per l’attuale attacco rossonero, considerato una scommessa:

“Intrigante è anche il Milan che punta sulla qualità. Maldini e Massara hanno dimostrato di avere l’occhio lungo. Theo, Tomori, Kalulu, Maignan. Qualche riserva la pongo sull’attacco: Giroud non mi ha convinto del tutto, mentre Origi, la novità, rappresenta una mezza scommessa. A Liverpool ha fatto anche cose importanti, ma deve ritrovare la migliore condizione. Di assoluta garanzia è Leao, spero che confermi i progressi della scorsa stagione, ha un potenziale straordinario“.