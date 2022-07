Milan, Capello sullo Scudetto: “Due squadre sono in vantaggio”

Intervenuto ai microfoni de La Gazzetta dello Sport, l’ex allenatore del Milan (tra le altre) Fabio Capello ha parlato della situazione che si sta delineando in Serie A dopo la prima parentesi di mercato. Tema delle dichiarazioni le squadre al momento favorite per la conquista del prossimo Scudetto.

Milan Scudetto Capello

Sulle favorite per lo Scudetto: “Inter e Juve sono in vantaggio. L’Inter era già forte, s’è potenziata con Mikhitaryan, un ottimo acquisto, e con Lukaku, che farà la differenza. In Italia non c’è un difensore che possa fermarlo, in Inghilterra è un’altra storia. Se poi prende anche Bremer… Però vediamo Gosens: non deve far rimpiangere Perisic che è stato decisivo con gol, assist, avversari obbligati al raddoppio”.

Sul Milan un passo indietro a loro: “Per ora sì. Ha Leao che fa la differenza, ha una delle fasce di sinistra più forti d’Europa, deve ripartire da come aveva finito il campionato: così sarà difficile da affrontare per tutti. Il pilota c’è. Se arriva De Ketelaere ha un gran rinforzo. E poi Origi: buon giocatore, ma va aspettato”.