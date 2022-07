Dall’Argentina sicuri, il Milan ha offerto 12 milioni per un centrocampista: le ultime!

Il mercato del Milan stenta a decollare. Chiuse le prime pratiche legate ai rinnovi di Alessandro Florenzi e Antonio Mirante, la società rossonera cercherà di regalare a Stefano Pioli nuovi innesti per la prossima stagione. Dopo l’ufficialità dell’arrivo di Divock Origi, la società di Milanello è pronta a tentare l’affondo su più fronti. Tanti nomi, poche certezze: da De Ketelaere a Ziyech, passando per la suggestione Dybala. Le prossime settimane saranno decisive per chiarire le scelte di mercato di Maldini e Massara. Intanto, dall’Argentina, spunta un nuovo nome per il centrocampo dei Campioni d’Italia. Si tratta di Carlos Alcaraz, centrocampista classe 2002 del Racing Club de Avellaneda.

Carlos Alcaraz Milan

Il giocatore argentino, stando a quanto riporta TMW, sarebbe entrato nelle grazie del Milan che avrebbe avanzato una prima offerta di 12 milioni di euro per portarlo a Milano. Cifra ritenuta troppo bassa dal club sudamericano che valuta il giovane calciatore 18 milioni, richiesta più vicina alla clausola rescissoria di 25 milioni.

Il baby talento è inoltre seguito da vari top club europei tra cui Altetico Madrid, Juventus, Siviglia, Tottenham, Inter, Arsenal, Wolves e PSV, pronte a strapparlo alla madrepatria.

Elio Granito