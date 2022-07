È arrivata l’ufficialità, lascia il Milan a titolo definitivo: il comunicato

Il Milan è a lavoro per consolidare le basi della rosa di Stefano Pioli. Il tutto passa dalle mosse di mercato sia in entrata che in uscita. Il capitolo esuberi è all’ordine del giorno quando si parla di calciomercato. Ogni sessione vive di queste operazioni che, spesso e volentieri, stentano a decollare. Uno dei nomi sulla lista dei partenti in casa rossonera è quello di Samu Castillejo, più volte vicino alla cessione nella scorsa stagione.

Castillejo Valencia Milan

Stavolta, il calciatore lascerà definitivamente Milanello. Difatti, l’ex Villarreal ha accettato la corte del Valencia, facendo così ritorno in Spagna. Ad annunciarlo è la stessa società rossonera attraverso un comunicato ufficiale, presente sul proprio sito ufficiale:

“AC Milan comunica di aver ceduto a titolo definitivo il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Samuel Castillejo Azuaga al Valencia CF. Il Club ringrazia Samu per la professionalità e l’impegno dimostrati in questi anni e gli augura le migliori soddisfazioni professionali e personali“.

Elio Granito