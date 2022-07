Sei qui: Home » News » Castillejo rivela: “Valencia? Non sono arrivato a gennaio per un motivo”

Dopo l’ufficialità arrivata nella giornata di ieri, oggi è stato il giorno della presentazione di Castillejo al Valencia. Lo spagnolo, ormai ex Milan, ha firmato un contratto fino al 2025 e ritrova Gattuso dopo il periodo insieme in rossonero.

Intervenuto in conferenza stampa, il giocatore ha espresso tutto il suo entusiasmo per questa sua nuova avventura in Spagna, tornando poi a parlare anche della sua esperienza al Milan:

Castillejo Milan Valencia

“A qualsiasi calciatore, spagnolo o no, piacerebbe giocare nel Valencia. C’era stato un interesse già a dicembre, ma l’affare non s’è fatto perché mancava l’accordo con il Milan. Il Valencia era la mia prima opzione già allora, proprio come ora. L’ho detto al mio agente, volevo giocare qui. Ho fatto molti sforzi per essere qui e sono contento“

“Chi mi conosce sa che ho sempre creduto in me. Quest’ultimo anno ci sono state altre cose, al di fuori dell’ambito sportivo, e alla fine è il club (Milan, ndr) che prende le decisioni. Io ho sempre lavorato, quando venivo chiamato in causa mi sono sempre fatto trovare pronto“.