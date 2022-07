Champions League, i premi della competizione: quanto incasserà il Milan

La prossima edizione della Champions League si avvicina a grandi falcata. La massima competizione europea, quella a cui ambiscono tutte le compagini del vecchio continente. Il torneo che garantisce il maggior incasso in termini di denaro.

La redazione di Calcio e Finanza ha svelato i premi che verranno corrisposti alle squadre partecipanti più gli eventuali bonus derivanti da vittorie e passaggi del turno.

Milan Champions League

Al momento il Milan, così come le altre formazioni qualificate, avrebbe già messo in cascina 15,64 milioni di euro per la partecipazione alla fase a gironi. Per ogni gara vinta nel raggruppamento verranno invece assegnati 2,8 milioni di euro, mentre in caso di pareggio la cifra ammonterebbe intorno ai 900mila euro.

Ogni passaggio del turno porterebbe invece un aumento esponenziale del guadagno. Per l’accesso agli ottavi si guadagnerebbero circa 10 milioni, cifra destinata a salire nei turni seguenti. Chi alzerà al cielo la coppa dalle grandi orecchie porterà a casa circa 85 milioni di euro. Somma derivante solamente da partecipazione e bonus.