Maldini e Massara sono tornati dal Belgio: le parole fanno sognare i tifosi!

Giornata importante in casa Milan in merito alla trattativa per Charles De Ketelaere. Dopo il blitz di questa mattina da parte di Paolo Maldini e Frederic Massara, volati in Belgio con l’obiettivo di accelerare i tempi dell’operazione, i due dirigenti hanno subito fatto ritorno in Italia dove sono atterrati da pochi minuti.

Intercettato da alcuni giornalisti all’uscita dell’aeroporto di Linate, Maldini ha commentato così l’andamento dei negoziati con il Club Brugge. Queste le sue dichiarazioni riportate da Sportmediaset:

De Ketelaere, Maldini, blitz

“Com’è andata? Bene. C’è fiducia. Intenzione di chiudere? Ci proviamo”.

Dunque, nonostante l’operazione non sia ancora stata definita, cresce l’ottimismo tra i rossoneri, speranzosi di vedere quanto prima il talento belga, classe 2001, con la maglia del Milan.

Il Club Brugge continua a sparare molto alto, ma la volontà del giocatore è chiara e potrebbe fare la differenza. I prossimi giorni potrebbero essere quelli giusti per la chiusura della telenovela con Stefano Pioli pronto ad abbracciare il suo nuovo trequartista.