Milan, nuovo obiettivo per il centrocampo: lo vuole anche il Barcellona!

Il Milan deve e vuole rispondere ai grandi colpi di Inter e Juve: i due grandi obiettivi sono Charles De Ketelaere e Renato Sanches, ma in attesa di nuovi sviluppi i rossoneri si guardano attorno alla ricerca di alternative valide. Per quanto riguarda la mediana il nome nuovo, in caso di mancato arrivo di Sanches, è Chukwuemeka: centrocampista classe 2003 in forza all’Aston Villa.

Chukwuemeka Milan Barcellona

A riportare la notizia è la Gazzetta dello Sport, secondo cui il Milan però dovrà lottare per accaparrarsi il calciatore: sia per la concorrenza di Barcellona e PSG, sia perché l’Aston Villa – nonostante il contratto in scadenza tra un anno – non ne vuol sapere di cedere Chukwuemeka per meno di 20 milioni.

L’obiettivo dei Villans è quello di scatenare una sorta di asta internazionale che veda coinvolti Milan, PSG e Barcellona. Il calciatore, dal canto suo, non vuole per forza di cose restare in Premier League e sembrerebbe aperto ad ogni tipo di trasferimento.

Chukwuemeka, lo ricordiamo, si è messo in mostra durante gli Europei Under-19 in cui ha stupito tutti per le notevoli qualità fisiche e tecniche.

PIERFRANCESCO VECCHIOTTI